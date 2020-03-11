"Время истекло": Дорофєєва та Позитив оголосили про останній тур разом

Гурт "Время и Стекло" після 10 років існування оголосив про прощальний тур та назвав дату свого останнього концерту.

Це стало зрозуміло після того, як група 10-го березня випустила кліп-ретроспективу на пісню "Навсегда/Никогда", у фіналі якого назву "Время и Стекло" перетворюють на "Время стекло".

А сьогодні, 11-го березня, на офіційному YouTube-каналі вийшов відеодіалог, в якому Надя і Позитив розповіли про причини такого непростого рішення.

У травні група вирушає у прощальний тур "Фінальні титри", який завершиться 11 вересня концертом у Києві.

ДИВІТЬСЯ ПОВНЕ ІНТЕРВ'Ю НАДІ І ПОЗИТИВА: