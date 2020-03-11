"Время истекло": Дорофєєва та Позитив оголосили про останній тур разом
Гурт "Время и Стекло" після 10 років існування оголосив про прощальний тур та назвав дату свого останнього концерту.
Це стало зрозуміло після того, як група 10-го березня випустила кліп-ретроспективу на пісню "Навсегда/Никогда", у фіналі якого назву "Время и Стекло" перетворюють на "Время стекло".
А сьогодні, 11-го березня, на офіційному YouTube-каналі вийшов відеодіалог, в якому Надя і Позитив розповіли про причини такого непростого рішення.
У травні група вирушає у прощальний тур "Фінальні титри", який завершиться 11 вересня концертом у Києві.
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Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло. Такой огромный период, целая творческая жизнь – большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать, только еще круче и по-другому – наступает новый этап. Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде @mozgientertainment . В этом интервью…точнее, в этом искреннем разговоре – мы всем поделились с вами. Спасибо, что рядом 💔 ссылка в stories
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Я очень благодарен всем, кто верил и верит в успех группы Время и Стекло - семье, друзьям, нашей лучшей команде! Но группа и песни не обрели бы жизнь без наших поклонников! Для меня и Нади это не конец, а новое начало. Для нас как творцов, эта картина закончена и она прекрасна. Нужно начинать рисовать новые картины и творения, и в это новое путешествие мы с радостью всех приглашаем!
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