"I Will Survive": виконавиця легендарного хіта Глорія Гейнор запустила челендж із миття рук. ВІДЕО

13 березня 2020, 14:28

Лікарі постійно нагадують нам, як важливо ретельно мити руки, особливо зараз, коли світ переживає пандемію коронавірусу. Американська співачка Глорія Гейнор вирішила зробити свій внесок цю справу.

70-річна виконавиця пісні "I Will Survive" записала відео в TikTok та запустила однойменний челендж #IWillSurvive.

Приспів легендарного диско-хіта 1978-го року триває 20 секунд, і саме стільки часу треба, щоби як годиться помити руки.

"Для того, щоби вижити, потрібно 20 секунд", - підсумувала Глорія.

Співачка в Instagram перепощує кумедні відео учасників челенджу, які миють руки за її лайфхаком.

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A post shared by G L O R I A G A Y N O R (@gloriagaynor) on Mar 11, 2020 at 7:57am PDT


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