"I Will Survive": виконавиця легендарного хіта Глорія Гейнор запустила челендж із миття рук. ВІДЕО

Лікарі постійно нагадують нам, як важливо ретельно мити руки, особливо зараз, коли світ переживає пандемію коронавірусу. Американська співачка Глорія Гейнор вирішила зробити свій внесок цю справу.

70-річна виконавиця пісні "I Will Survive" записала відео в TikTok та запустила однойменний челендж #IWillSurvive.

Приспів легендарного диско-хіта 1978-го року триває 20 секунд, і саме стільки часу треба, щоби як годиться помити руки.

"Для того, щоби вижити, потрібно 20 секунд", - підсумувала Глорія.

Співачка в Instagram перепощує кумедні відео учасників челенджу, які миють руки за її лайфхаком.