"Це не порнографія": Lady Gaga у глянці стала голодупим роботом
16 березня 2020, 18:02
Американська співачка Lady Gaga знялася в науково-фантастичній фотосесії для журналу Paper. Зірка стала роботом та осідлала такого ж неживого коня.
"Я вірю в те, що ми робимо мистецтво, це не порнографія", - сказала артистка про свою зйомку "ню".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У інтерв'ю зірка говорила про cвій новий альбом, що зветься "Chromatica". Зі слів Стефані, він - це найчесніша річ, яку вона колись створювала.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, нещодавно в Gaga з'явився новий бойфренд, і він не має ні найменшого відношення до шоубізнесу.
Приєднуйтесь до дискусії