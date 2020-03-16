"Це не порнографія": Lady Gaga у глянці стала голодупим роботом

Американська співачка Lady Gaga знялася в науково-фантастичній фотосесії для журналу Paper. Зірка стала роботом та осідлала такого ж неживого коня.

"Я вірю в те, що ми робимо мистецтво, це не порнографія", - сказала артистка про свою зйомку "ню".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paper Magazine (@papermagazine) 16 Мар 2020 в 5:11 PDT

У інтерв'ю зірка говорила про cвій новий альбом, що зветься "Chromatica". Зі слів Стефані, він - це найчесніша річ, яку вона колись створювала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paper Magazine (@papermagazine) 16 Мар 2020 в 6:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paper Magazine (@papermagazine) 16 Мар 2020 в 6:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicola Formichetti (@nicolaformichetti) 16 Мар 2020 в 6:17 PDT

Нагадаємо, нещодавно в Gaga з'явився новий бойфренд, і він не має ні найменшого відношення до шоубізнесу.