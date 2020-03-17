Alyona alyona і Світоліна опинилися у європейському списку Forbes

Реперка Олена Савраненко або alyona alyona і тенісистка Еліна Світоліна потрапили до європейського рейтингу 30 Under 30, який щороку складає видання Forbes.

Список молодих візіонерів налічує 300 імен, по 30 на кожну галузь, яких 10. До нього увійшли представники 32 країн.

28-річна alyona alyona опинилася у розділі "Розваги". Її назвали колишньою вихователькою дитячого садку, яка представляє український реп світу.

А раніше про реперку з Баришівки писав американський Vogue

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Перша ракетка України, 25-річна Еліна Світоліна потрапила до 30-ки у категорії "Спорт та ігри".

Про Світоліну знає весь світ спорту, тому її ім'я у списку Forbes не дивує

Фото з Instagram