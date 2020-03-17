Alyona alyona і Світоліна опинилися у європейському списку Forbes
Вівторок, 17 березня 2020, 17:00
Реперка Олена Савраненко або alyona alyona і тенісистка Еліна Світоліна потрапили до європейського рейтингу 30 Under 30, який щороку складає видання Forbes.
Список молодих візіонерів налічує 300 імен, по 30 на кожну галузь, яких 10. До нього увійшли представники 32 країн.
28-річна alyona alyona опинилася у розділі "Розваги". Її назвали колишньою вихователькою дитячого садку, яка представляє український реп світу.
Перша ракетка України, 25-річна Еліна Світоліна потрапила до 30-ки у категорії "Спорт та ігри".
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії