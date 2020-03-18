Євробачення переноситься: організатори оголосили, на коли

Після тривалих обговорень і пошуків альтернатив Європейська мовна спілка повідомила, що цьогорічне Євробачення не відбудеться.

Конкурс, який мав пройти у Роттердамі в травні, переносять на 2021 рік через пандемію коронавірусу у світі.

Про це повідомили в офіційних соцмережах Євробачення.

Організатори попросили бути терплячими та пообіцяли інформувати про подальші дії найближчими днями або тижнями.

Як відомо, Євробачення-2020 мадо пройти у Нідерландах 12, 14 та 16 травня. Від України мав їхати гурт Go_A.