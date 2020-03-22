Актриса Іванна Сахно захворіла на коронавірус

Українська актриса Іванна Сахно, яка успішно підкорює Голлівуд, захворіла на коронавірус.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Симптоми коронавірусу проявились не відразу і не всі одночасно (біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча). Хочу попросити кожного з вас, не важливо, чи у вас є будь-які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас", - звернулася Іванна.

Іванна знялася у серіалі "Hi-Fi", де головну роль грає Зої Кравіц

Нагадаємо, у Голлівуді Іванна стала відомою після ролі у фантастичному блокбастері "Тихоокеанський рубіж".