Дантес з Дорофєєвою пообіцяли "безкоштовно віддатися" заради підтримки малого та середнього бізнесу

Музикант Володимир Дантес вирішив хоч якось підтримати малий та середній бізнес, який найбільше страждає від карантину.

Вова запустив проєкт Post4Rost, до якого також приєдналися Надя Дорофєєва, Лєра Бородіна, Гарік Корогодський, Олена Гудкова та Олексій Дурнєв.

"За все своє життя я був помічником столяра, МС в клубі, співав у церкві і хорі хлопчиків при оперному театрі, збирав яблука, працював барменом, офіціантом, продавцем в магазині, встановлював відеоохоронні системи спостереження і ролети, а також викладав вокал. Сьогодні ти знаєш мене як ведучого і виконавця", - зізнався Дантес.

Дантес перейнявся долею малого та середнього бізнесу

Реклама:

"Я розумію, під час кризи страждають всі, але найбільше малий і середній бізнес. Тому хочу підтримати таких же хлопців, як і я. Хлопців, які відкрили свою першу справу і в період карантину можуть понести критичні збитки", - заявив він.

"Я хочу віддати один свій пост і сторіз в Instagram для того, щоб двічі на місяць безкоштовно рекламувати твою справу. Протягом трьох місяців я хочу допомагати малому і середньому бізнесу в Україні. Якщо ти щось робиш сам: печеш, шиєш, робиш настоянку з молока єдинорога, обмежень немає - то надсилай заявку", - закликав Вова.

Співак має 559 тисяч фолловерів в Instagram

"Я і 5 моїх друзів, які теж долучилися до цієї ініціативи, виберемо бізнеси, які нам сподобаються і будуть близькі нашим читачам, і розмістимо рекламні пости у себе в профілях", - зазначив Дантес.

Дорофєєва і Бородіна теж долучилися до Дантеса

Фото з Instagram