Бар Рафаелі через 4 місяці після пологів показала струнку фігурку та воркаут зі стільцем
Вівторок, 7 квітня 2020, 16:59
Карантин і троє діточок - аж ніякий не привід махнути на себе рукою та кинути спорт. Принаймні для ізраїльської моделі Бар Рафаелі.
34-річна красуня мотивує своїм прикладом та показує, що можна ефективно тренуватися, навіть маючи простий стілець.
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"Стосунки любов-ненависть", - зізналася колишня дівчина Леонардо ДіКапріо.
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Нагадаємо, в січні Бар народила сина своєму чоловікові Аді Езрі. Хлопчика назвали Девідом. Також у пари є дві старші доні, 3-річна Лів та 2-річна Ель.
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