Карантин і троє діточок - аж ніякий не привід махнути на себе рукою та кинути спорт. Принаймні для ізраїльської моделі Бар Рафаелі.

34-річна красуня мотивує своїм прикладом та показує, що можна ефективно тренуватися, навіть маючи простий стілець.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Love-hate relationship. Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 6 Апр 2020 в 4:24 PDT

"Стосунки любов-ненависть", - зізналася колишня дівчина Леонардо ДіКапріо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 5 Апр 2020 в 8:19 PDT

Нагадаємо, в січні Бар народила сина своєму чоловікові Аді Езрі. Хлопчика назвали Девідом. Також у пари є дві старші доні, 3-річна Лів та 2-річна Ель.