5-річний син Шакіри зняв ненафарбовану маму в піжамі та підкорив Instagram
9 квітня 2020, 12:58
Молодший син співачки Шакіри та футболіста Жерара Піке, 5-річний Саша заявив про себе як про фотографа. Проривом для юного таланту в умовах карантину стало фото для маминого Instagram.
"Гадаю, мій син Саша хоче стати фотографом!", - написала Шак.
Менше ніж за добу світлина набрала під два мільйони лайків.
Як відомо, в Шакіри і Піке є ще старший син Мілан, якому 7. Нагадаємо, зірки почали зустрічатися в 2011-му році, і в Шакіри навіть пісня про це є.
Фото з Instagram Шакіри та Піке
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