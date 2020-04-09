5-річний син Шакіри зняв ненафарбовану маму в піжамі та підкорив Instagram

Молодший син співачки Шакіри та футболіста Жерара Піке, 5-річний Саша заявив про себе як про фотографа. Проривом для юного таланту в умовах карантину стало фото для маминого Instagram.

"Гадаю, мій син Саша хоче стати фотографом!", - написала Шак.

5-річний Саша сфотографував маму

Менше ніж за добу світлина набрала під два мільйони лайків.

Як відомо, в Шакіри і Піке є ще старший син Мілан, якому 7. Нагадаємо, зірки почали зустрічатися в 2011-му році, і в Шакіри навіть пісня про це є.

В Шакіри з Піке росте двоє хлопців

Фото з Instagram Шакіри та Піке