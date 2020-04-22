Голлівудська династія: Голді Хоун, Кейт Хадсон та її маленька доня на обкладинці глянцю
Зіркові мама та донька, американські актриси Голді Хоун та Кейт Хадсон попозували для журналу People. Він проголосив їх головними красунями 2020-го року.
Знялася з бабусею та мамою й півторарічна донька Кейт, яку звати Роні.
"Мама, Роні Роуз і я знімалися для цієї обкладинки кілька місяців тому, мало хто в світі здогадувався, що всім нам на деякий час доведеться дистанціюватися від родин. Хтось може перебувати на карантині разом, а хтось, на жаль, ні. Сила родини - це все!", - написала Кейт у своєму Instagram.
"Народилися ви у такій родині або зібрали її на своєму шляху, цей зв'язок має міцнішати та захищати", - додала акторка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, актор Курт Рассел, з яким Голді разом уже понад 30 років, замінив батька Кейт та її братові. У самої Хадсон є троє діток від трьох чоловіків.