Потяг задоволень Кім Чен Ина: незаймані кореянки, вишукані наїдки та дорогий алкоголь

Високі, красиві та незаймані кореянки, швейцарський сир, дорогий алкоголь, супутникове телебачення та лаунж-зона зі шкіряними диванами.

Саме так, за даними преси, подорожує країною 36-річний лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на своєму бронепоїзді з 20 вагонів.

Як пише The Sun, на потязі Ина також перевозять його особистий броньований Mercedes і мобільний туалет.

Усередині є сучасна конференц-зала, офіс і ресторан, де подають страви вишуканої кухні та напої. Особливо Ин, який начебто навчався у Швейцарії, полюбляє швейцарський сир, коньяк Hennessy і шампанське Cristal.

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Прекрасні незаймані дівчата розважають свого лідера за великі гроші Скріншот з The Sun

З 2015-го року у потязі Ина обслуговує так звана "бригада задоволень" - це провідниці, яких відбирають спеціально для цієї роботи. Потрапити в неї можуть тільки високі і красиві кореянки, які обов’язково мають бути незайманими. Дівчат перевіряє лікар.

Кожна така провідниця отримує близько 1700 доларів, що є величезною сумою для Північної Кореї.

Як відомо, Кім Чен Ин востаннє з'являвся на публіці ще 11-го квітня. У пресі повідомляли, що лідер Північної Кореї у небезпеці після невдалої операції.

28-го квітня американський президент Дональд Трамп заінтригував заявою, що незабаром всі дізнаються правду.