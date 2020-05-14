ONUKA та The Maneken стали батьками та оголосили ім’я первістка

Музиканти Ната Жижченко (ONUKA) та Євген Філатов (The Maneken) стали батьками.

У подружжя народився син Олександр. Про це вони повідомили у соцмережах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сьогодні нас вже четверо ❤️ Публикация от ONUKA (@onukaofficial) 14 Май 2020 в 6:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Филатов Александр Евгеньевич Публикация от The Maneken (@themaneken) 14 Май 2020 в 6:42 PDT

Про свою вагітність Жижченко мовчала аж до появи дитини.

Ната з Євгеном побралися 22-го червня 2016-го року. Разом вони вже близько 11-ти років

Три роки тому Ната розповідала ТаблоID, що народить дітей, коли зрозуміє, що досить уже концертів і альбомів. А ще артистка казала, що хоче всиновити дітей.

Фото з Instagram