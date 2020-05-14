ONUKA та The Maneken стали батьками та оголосили ім’я первістка
14 травня 2020, 16:50
Музиканти Ната Жижченко (ONUKA) та Євген Філатов (The Maneken) стали батьками.
У подружжя народився син Олександр. Про це вони повідомили у соцмережах.
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Про свою вагітність Жижченко мовчала аж до появи дитини.
Три роки тому Ната розповідала ТаблоID, що народить дітей, коли зрозуміє, що досить уже концертів і альбомів. А ще артистка казала, що хоче всиновити дітей.
Фото з Instagram
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