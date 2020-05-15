"Солодкі 16": якою виросла донька Пелтроу та фронтмена Coldplay. ФОТО

П'ятниця, 15 травня 2020, 14:29

Єдиній доньці американської акторки Гвінет Пелтроу та лідера гурту Coldplay Кріса Мартіна, яку звати Еппл, виповнилося 16 років. 

Із цієї нагоди іменинниця дозвола мамі виставити кілька своїх фото. А Гвінет присвятила своїй дівчинці зворушливий допис у Instagram.

 
Еппл Мартін виповнилося 16

"Я не можу повірити, що справді пишу ці слова, але... щасливих тобі солодких 16, моя дорога дівчинко", - написала актриса. 

"Ти - світло мого серця, ти - чиста радість. Ти страшно розумна, і в тебе найкраще, найїдкіше та найблискучіше почуття гумору", - зізналася вона.

 
Як на вашу думку, більше схожа на маму чи на тата?

Гвінет упевнена, що їй страшенно пощастило бути мамою такої прекрасної, доброї молодої жінки, і вона вдячна, що Еппл обрала саме її. А ще вона висловила жаль щодо того, що святкувати день народження дівчині доводиться  в таких прикрих обставинах.

 

Як відомо, Пелтроу та Мартін, у яких є ще молодший син Мозес, розлучилися в 2016-му. Проте колишнє подружжя зуміло зберегти дуже теплі стосунки, і тепер Гвінет називає Кріса своїм "братом". 

 
А так у підлітковому віці виглядала Пелтроу

Нагадаємо, акторка у 2018-му вийшла заміж за продюсера "Американської історії жахів" Бреда Фолчака. А Мартін зустрічається з актрисою Дакотою Джонсон.

Фото з Instagram Пелтроу

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів