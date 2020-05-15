"Солодкі 16": якою виросла донька Пелтроу та фронтмена Coldplay. ФОТО
Єдиній доньці американської акторки Гвінет Пелтроу та лідера гурту Coldplay Кріса Мартіна, яку звати Еппл, виповнилося 16 років.
Із цієї нагоди іменинниця дозвола мамі виставити кілька своїх фото. А Гвінет присвятила своїй дівчинці зворушливий допис у Instagram.
"Я не можу повірити, що справді пишу ці слова, але... щасливих тобі солодких 16, моя дорога дівчинко", - написала актриса.
"Ти - світло мого серця, ти - чиста радість. Ти страшно розумна, і в тебе найкраще, найїдкіше та найблискучіше почуття гумору", - зізналася вона.
Гвінет упевнена, що їй страшенно пощастило бути мамою такої прекрасної, доброї молодої жінки, і вона вдячна, що Еппл обрала саме її. А ще вона висловила жаль щодо того, що святкувати день народження дівчині доводиться в таких прикрих обставинах.
Як відомо, Пелтроу та Мартін, у яких є ще молодший син Мозес, розлучилися в 2016-му. Проте колишнє подружжя зуміло зберегти дуже теплі стосунки, і тепер Гвінет називає Кріса своїм "братом".
Нагадаємо, акторка у 2018-му вийшла заміж за продюсера "Американської історії жахів" Бреда Фолчака. А Мартін зустрічається з актрисою Дакотою Джонсон.
Фото з Instagram Пелтроу