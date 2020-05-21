Зеленські привітали з Днем вишиванки та подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо
21-го травня президент Володимир Зеленський разом із першою леді привітали українців всього світу з Днем вишиванки.
Гарант із дружиною виклали фото, на яких вони в ошатних сорочках українського бренду.
Перша леді обрала темно-синю з яскравим візерунком, яку доповнила яскравими малиновими брюками з високою талією. Президент вдягнув білу лляну з темною лаконічною вишивкою.
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До речі, до Всесвітнього дня вишиванки Зеленські розіслали вишиванки лідерам країн світу.
Як йдеться на сайті президента, символічні подарунки отримали президенти та перші леді США, Франції, Канади, Польщі, Туреччині та інших країн. От тільки в Канаді немає президента, а є прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Але усі вже звикли до помилок пресслужби Зеленського.
"21 травня Україна відзначає День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу. Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики", – написали Зеленські в супровідному листі.
А тим часом у мережі критикують вишиванку першої леді за те, що вона не має ніякого стосунку до генетичного коду України, бо це і не вишиванка зовсім. На сайті бренду зазначено, що техніка виконання візерунку на сорочці - аплікація і гладь.
Фото з соцмереж та пресслужби