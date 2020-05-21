Зеленські привітали з Днем вишиванки та подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо

21-го травня президент Володимир Зеленський разом із першою леді привітали українців всього світу з Днем вишиванки.

Гарант із дружиною виклали фото, на яких вони в ошатних сорочках українського бренду.

Перша леді обрала темно-синю з яскравим візерунком, яку доповнила яскравими малиновими брюками з високою талією. Президент вдягнув білу лляну з темною лаконічною вишивкою.

На Зеленських сорочки вітчизняної марки "Етнодім"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Зі Всесвітнім днем вишиванки! 🇺🇦❤️ Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 20 Май 2020 в 11:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram З Днем вишиванки! 💛💙 Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Май 2020 в 10:58 PDT

До речі, до Всесвітнього дня вишиванки Зеленські розіслали вишиванки лідерам країн світу.

Як йдеться на сайті президента, символічні подарунки отримали президенти та перші леді США, Франції, Канади, Польщі, Туреччині та інших країн. От тільки в Канаді немає президента, а є прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Але усі вже звикли до помилок пресслужби Зеленського.

Такі набори мали отримати Трамп, Макрон, Трюдо та інші колеги Зеленського

"21 травня Україна відзначає День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу. Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики", – написали Зеленські в супровідному листі.

А тим часом у мережі критикують вишиванку першої леді за те, що вона не має ніякого стосунку до генетичного коду України, бо це і не вишиванка зовсім. На сайті бренду зазначено, що техніка виконання візерунку на сорочці - аплікація і гладь.

"Вбрання першої леді не має нічого спільного з Українським. Українську вишиванку нічною медузою не назвуть", - пишуть розлючені коментатори на сторінці бренду

Фото з соцмереж та пресслужби