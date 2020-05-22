Білик повідомила, що втратила матір

П'ятниця, 22 травня 2020, 17:12

Співачка Ірина Білик поділилася сумною новиною – її мама Ганна Яківна пішла з життя.

Це сталося 22-го травня.

А ще 10-го травня Ірина вітала маму з днем народження. Вони перебували разом протягом усього карантину.

 
10-го травня Ганна Яківна відзначила день народження з дочкою та онуками

Нагадаємо, ще кілька років тому мама Ірини разом з мамами інших артистів вела доволі активне світське життя

Фото з Instagram

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