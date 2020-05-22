Білик повідомила, що втратила матір
П'ятниця, 22 травня 2020, 17:12
Співачка Ірина Білик поділилася сумною новиною – її мама Ганна Яківна пішла з життя.
Це сталося 22-го травня.
А ще 10-го травня Ірина вітала маму з днем народження. Вони перебували разом протягом усього карантину.
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Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме .... и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему... моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах Прощай, любимая Мамочка
Нагадаємо, ще кілька років тому мама Ірини разом з мамами інших артистів вела доволі активне світське життя.
Фото з Instagram
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