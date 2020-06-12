Першій леді діагностували коронавірус

Перша леді Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це 12-го червня повідомив Офіс президента і офіційні сторінки у соцмережах.

Сама Зеленська запевнила в Instagram, що почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

Зараз вона перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї.

У повідомленні також зазначено, що президент та діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні.

Як відомо, нещодавно в інтерв'ю "УП" Зеленський зізнався, що хотів заразитися на коронавірус.