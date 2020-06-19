Instagram vs реальність: Спірз у топі та шортиках потрапила на камери папараці. ФОТО

19 червня 2020, 10:10

Американська співачка Брітні Спірз активно веде свій Instagram та часто радує фанів своїми фото й відео. Але, як, мабуть, і всі ми, вибирає лише ті, де виглядає якнайвигідніше. А може, і трішечки редагує.

Але це життя - справжню, "живу" Бріт днями підловили у свої камери папараці.

38-річна артистка, яка з підліткового віку обожнює носити короткі веселенькі топи, вибралася на прогулянку в супроводі бойфренда, Сема Асгарі, та охоронця. Про це пише The Daily Mail.


 
А це фото з Instagram Брітні

Нагадаємо, кілька років тому Спірз ловили на фотошопі.

Прінтскрін з The Daily Mail


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