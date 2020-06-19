Instagram vs реальність: Спірз у топі та шортиках потрапила на камери папараці. ФОТО

Американська співачка Брітні Спірз активно веде свій Instagram та часто радує фанів своїми фото й відео. Але, як, мабуть, і всі ми, вибирає лише ті, де виглядає якнайвигідніше. А може, і трішечки редагує.

Але це життя - справжню, "живу" Бріт днями підловили у свої камери папараці.

Брітні Спірз вибралася погуляти в парк

38-річна артистка, яка з підліткового віку обожнює носити короткі веселенькі топи, вибралася на прогулянку в супроводі бойфренда, Сема Асгарі, та охоронця. Про це пише The Daily Mail.

Співачка, мабуть, теж втомилася від карантину

До слова, на безіменному пальці лівої руки Спірз помітили обручку. Тож, імовірно, вони з 26-річним Семом нарешті наважилися вивести свої стосунки на наступний рівень.

Нагадаємо, кілька років тому Спірз ловили на фотошопі.

Прінтскрін з The Daily Mail