Instagram vs реальність: Спірз у топі та шортиках потрапила на камери папараці. ФОТО
П'ятниця, 19 червня 2020, 10:10
Американська співачка Брітні Спірз активно веде свій Instagram та часто радує фанів своїми фото й відео. Але, як, мабуть, і всі ми, вибирає лише ті, де виглядає якнайвигідніше. А може, і трішечки редагує.
Але це життя - справжню, "живу" Бріт днями підловили у свої камери папараці.
38-річна артистка, яка з підліткового віку обожнює носити короткі веселенькі топи, вибралася на прогулянку в супроводі бойфренда, Сема Асгарі, та охоронця. Про це пише The Daily Mail.
До слова, на безіменному пальці лівої руки Спірз помітили обручку. Тож, імовірно, вони з 26-річним Семом нарешті наважилися вивести свої стосунки на наступний рівень.
Нагадаємо, кілька років тому Спірз ловили на фотошопі.
Прінтскрін з The Daily Mail
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