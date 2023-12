Instagram vs реальність: Спірз у топі та шортиках потрапила на камери папараці. ФОТО

Американська співачка Брітні Спірз активно веде свій Instagram та часто радує фанів своїми фото й відео. Але, як, мабуть, і всі ми, вибирає лише ті, де виглядає якнайвигідніше. А може, і трішечки редагує.

Але це життя - справжню, "живу" Бріт днями підловили у свої камери папараці.

38-річна артистка, яка з підліткового віку обожнює носити короткі веселенькі топи, вибралася на прогулянку в супроводі бойфренда, Сема Асгарі, та охоронця. Про це пише The Daily Mail.

