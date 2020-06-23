Нікітюк розказала, як топилася в болоті, але помогло інтервальне голодування

Телезірка Леся Нікітюк поділилася моторошною пригодою, яка спіткала її на Чернігівщині. Білявка мало не втопилася в болоті на очах у своєї знімальної групи.

На щастя, Леся відбулася переляком та обдряпаними ногами.

Леся шукала екстриму на болоті і знайшла

Нікітюк із командою знімали сюжет на Бондарівському болоті, це рідкісний в Україні вид болота, що затягує. Саме це з необічною ведучою і сталося, повідомляє "Новий канал".

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Нікітюк могла втопитися

"У момент, коли мене затягувало болото, я згадувала сцени з фільмів, де людині кидають гілку, щоб вона вибралася. Але не всі такі сцени закінчуються хепі-ендом. Добре, що поруч був "поводир", який знає болото, як своїх п'ять пальців. Він зміг мене витягти", - поділилася Леся.

Бідні ніжки...

"Та й інтервальне голодування пішло на користь – недовго мене тягнули", - похвалилася вона.

Нагадаємо, "інтервально голодувати" Леся почала на початку травня і вже показувала результат у купальнику.

Фото пресслужби та з Instagram Нікітюк