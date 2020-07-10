Тревел-блогер 80 рівня: Ляшко "перевернув" Тимошенко у своїй тачці. ВІДЕО

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вирішив прокотити лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко на свій округ на Чернігівщині і при цьому побути блогером.

Ексдепутат вів прямий ефір у Facebook зі свого авта, але не впорався і перевернув зображення.

Юля догори дригом у машині Ляшка дуже розвеселила користувачів мережі.

Юлю перевернули проти її волі

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