Тревел-блогер 80 рівня: Ляшко "перевернув" Тимошенко у своїй тачці. ВІДЕО
П'ятниця, 10 липня 2020, 13:38
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вирішив прокотити лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко на свій округ на Чернігівщині і при цьому побути блогером.
Ексдепутат вів прямий ефір у Facebook зі свого авта, але не впорався і перевернув зображення.
Юля догори дригом у машині Ляшка дуже розвеселила користувачів мережі.
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