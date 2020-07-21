"Ляпис" Сергій Міхалок став батьком учетверте

21 липня 2020, 11:30

48-річний лідер гуртів "Ляпис 98" та Brutto Сергій Міхалок став батьком учетверте. У них з дружиною Світланою народився син Мирон, який став 3-ю спільною дитиною подружжя.

Радісною звісткою поділилася в мережі сама породілля.

"18.07.2020 в 12-12 прийшла Нова людина у цей світ - МИРОН! Мирон Сергійович Міхалок. Вага: 3380 Зріст: 53. Прийшов легко!", - написала Світлана.

 
У Міхалка тепер 4-ро синів, троє з яких від дружини Світлани Зеленковської

"Як і за яких обставин відбулася ця дивна подія, я напишу пізніше, тому що мені треба зібратися з думками, щоби піднести цю інформацію, я і дійові особи досі в шоці поки, але все було дуже цікаво і дивно! Я б навіть сказала, приголомшливо! Світ він такий: дивовижний, вражаючий, приголомшливий", - заінтригувала жінка.

 
Також у Світлани є старша дочка Аксинія
 
Як відомо, в лютому минулого року у Міхалків народився син Федір. Також у пари є 6-річний син Макар
 
Тепер у Світлани і Сергія п'ятеро дітей на двох


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