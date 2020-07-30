Чоловік із ідеальним носом: несподіване телеминуле новоспеченого прокурора Києва

Якщо раптом новопризначеному прокурору Києва Олегу Кіперу набридне юридична діяльність, він сміливо може податися на телебачення. Адже досвід участі у телешоу в нього вже є. Хоч і не дуже великий.

Як виявилося, у 2015-го році, через 4 роки після люстрації, пан Кіпер разом з дружиною в ефірі телеканалу "Україна" виборювали право на пластичну операцію.

Жінка прокурора, Ірина Кіпер зізналася на всю країну, що незадоволена своїм носом. Особливо тому, що її чоловік має ідеальний ніс.

"Мій ніс надто ідеальний, так вважає моя дружина", - заявив Олег у студії.

Ідеальний ніс Кіпера не дає спокою його дружині

На момент зйомок Ірині виповнилося 29 років.

Судячи з фото у мережі, Ірина досі зі своїм носом

Усім учасницям шоу показали, як їх ніс виглядатиме після операції, а потім експерти і глядачі мали проголосувати. Тоді Кіпер не виграла пластику носа, зате тепер вона дружина столичного прокурора.

Ірині показали, яким її ніс стане після операції

Але глядачів та експертів не переконала історія Кіпер

Як відомо, Олег Кіпер, люстрований у 2011 році, повернувся на посаду старшого прокурора Головного управління нагляду рік тому.

Подружжя виховує доньку Мілану

Van Cleef & Arpels Судячи з декларації Кіпера за 2019 рік , у його жінки є два коштовних годинника та два комплекти ювелірних прикрас від

Скріншоти з відео ТРК "Україна" та фото з Facebook