Чоловік із ідеальним носом: несподіване телеминуле новоспеченого прокурора Києва
Якщо раптом новопризначеному прокурору Києва Олегу Кіперу набридне юридична діяльність, він сміливо може податися на телебачення. Адже досвід участі у телешоу в нього вже є. Хоч і не дуже великий.
Як виявилося, у 2015-го році, через 4 роки після люстрації, пан Кіпер разом з дружиною в ефірі телеканалу "Україна" виборювали право на пластичну операцію.
Жінка прокурора, Ірина Кіпер зізналася на всю країну, що незадоволена своїм носом. Особливо тому, що її чоловік має ідеальний ніс.
"Мій ніс надто ідеальний, так вважає моя дружина", - заявив Олег у студії.
На момент зйомок Ірині виповнилося 29 років.
Усім учасницям шоу показали, як їх ніс виглядатиме після операції, а потім експерти і глядачі мали проголосувати. Тоді Кіпер не виграла пластику носа, зате тепер вона дружина столичного прокурора.
Як відомо, Олег Кіпер, люстрований у 2011 році, повернувся на посаду старшого прокурора Головного управління нагляду рік тому.
Скріншоти з відео ТРК "Україна" та фото з Facebook