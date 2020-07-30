Українського репера Енді Картрайта знайшли розчленованим. Підозрюють дружину

Українського 30-річного репера Енді Картрайта, відомого участю в російському Versus Battle, знайшли розчленованим у петербурзькій квартирі.

У жахливому злочині підозрюють дружину артиста.

Про це пише Telegram-канал "Mash на мойке" та "Інтерфакс" з посиланням на джерело.

За наявною інформацією, ввечері 29-го липня петербурзький адвокат повідомив у поліцію про смерть знайомого - громадянина України Олександра Юшка (справжнє ім’я репера). До заявника перед тим звернулася дружина загиблого, 36-річного Марина Кохал.

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"За словами жінки, її чоловік помер імовірно чотири дні тому від передозування наркотиків. Вона розчленувала тіло і шукала спосіб його приховати", - сказав співрозмовник агентства.

Юшко з дружиною проживали у Петербурзі

Дружина померлого репера Марина Кохал фото "Комсомольская правда"

Цю інформацію підтвердили і поліцейські, які знайшли розчленований труп чоловіка, упакований в п'ять пакетів.

"Кохал затримана. Обставини події встановлюються. Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - сказав він.

Із квартири взяли на експертизу біоматеріали, молоток, ніж, обробну дошку, ножівку по металу, пластиковий таз, наволочку.

Як 30-го липня повідомило джерело "Ленте.ру", слідчі не порушуватимуть кримінальну справу до закінчення експертизи тіла. Перевірка триватиме близько трьох місяців.

Якщо підтвердиться, що Юшко помер від передозування наркотиками, то його дружині Марині доведеться відповідати за статтею 244 КК РФ ("Наруга над тілами померлих"). На даний момент вона затримана для дачі пояснень.

Фото з Instagram