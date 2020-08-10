Клочкова стала жертвою злочинців у свій день народження. ФОТО
Понеділок, 10 серпня 2020, 09:48
Олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова стала жертвою крадіїв у день свого народження 7-го серпня.
Про це 9-го серпня повідомив друг спортсменки, бізнесмен Тимофій Нагорний.
Шок! День начался с очень неприятной новости! Яну КЛОЧКОВУ обворовали! Героя Украины , четырёхкратную олимпийскую...Posted by Тимофей Нагорный on Saturday, August 8, 2020
Пізніше Нагорний уточнив, що навіть сигналізація, складні замки та консьєрж не врятували квартиру Яни від грабіжників, яких було аж троє.
Поліція перевірила місце злочину разом із власницею. Нагороди Клочкової ніхто не поцупив, але що саме вкрали - невідомо.
Благодарим оперативную группу национальной полиции за компетентность и профессионализм. Надеемся на позитивный результат в расследовании.Posted by Тимофей Нагорный on Sunday, August 9, 2020
Фото Тимофія Нагорного з Facebook
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