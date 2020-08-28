"Це був шок": Кароль записала спільний трек зі Snoop Dogg

Нарешті американський контракт Тіни Кароль приніс якісь видимі результати. Співачка випустила спільний трек із репером Snoop Dogg та R&B-виконавцем Luca Dayz.

Прем'єра відбулася 28-го серпня на всіх стрімінгових платформах світу.

Щоправда, на сторінці самого Снуп Догга немає жодної згадки про цю пісню. Зате в Instagram Luca Dayz цей трек подається саме як його пісня у співпраці з Тіною та Snoop Dogg. До того ж, саме Лука зазначений першим автором композиції.

"Я багато працювала над тим, щоб артист з України міг бути конкурентно спроможним на цьому ринку. Не тільки в нашій країні. Підписала цей контракт, працювала над альбомом, пройшло багато часу, перш ніж перші кроки цієї роботи стали суспільно відомі", - розказує Тіна.

Кароль запевняє, що співпраця зі Snoop Dogg вийшла досить спонтанною. Одного разу їй подзвонив представник американського лейбла і сказав, що у неї буде колаборація з репером.

"Це був перший шок! А потім мені кажуть: у тебе є всього година, щоб записати свій шматок в треку! Ще один шок! Всього лише година!", - згадала Тіна.

Хоча це скоріше колаборація Кароль з Luca Dayz, а Snoop Dogg як запрошена зірка

Кароль додала, що кліп на пісню знімати не стали через пандемію. Натомість випустили лірик-відео.

"Коли спілкувалися про кліп, ми зрозуміли, що імена всім відомі, всі можуть зайти на наші сторінки в соціальних мережах і ознайомитися з творчістю. Під час пандемії кривлятися в Skype або щось ще ми не захотіли ", - зауважила Тіна.

Тут також варто зазначити, що Тіна і Luca Dayz обидва підписані на американський лейбл Bentley Records.