Сірий кардинал "Слуги народу" Павлюк влаштував доньці кількаденне весілля у розкішному готелі Туреччини

30-го серпня в одному з найкрасивіших готелів-замків Туреччини відбулося розкішне весілля. Тіньовий керівник виборчої кампанії Зеленського, Ілля Павлюк віддав дочку Софію заміж за члена "Слуги народу" Дмитра Радченка.

Про весілля повідомили у телеграм-каналі Голда Меїр, а деякі гості молодят виклали фото та сторі у своїх Instagram.

За інформацією джерел Dетектив-Info, загалом на заході мало бути 400 VIP-гостей, більшість з яких тісно пов'язані з Україною. Втім, врешті до Стамбула завітало близько 200 осіб, яким влаштували розважальну програму на кілька діб за участю російських зірок.

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За приблизними підрахунками, весілля Павлюків коштувало від півтора до двох мільйонів доларів.

Софія Павлюк навчається на актрису у Москві у театральному інституті імені Щукіна

Це одні з друзів молодят на тлі розкішного готелю Ciragan-Kempinski у Стамбулі

Фото з весілля майже нема в мережі

Наступного дня молодята з друзями відпочивали на яхті

Обранець Софії, 26-річний Дмитро Радченко торік висувався від "Слуги народу" по одномандатному виборчому округу 51.

Пара заручилася у Празі 2.02.2020.

Перед тим, як вступити до Москви, Соня вивчала театральне мистецтво у Лондоні

Посмотреть эту публикацию в Instagram Bachelor of Art: Drama and Theatre Studies 🎓📜🎭 Публикация от Sonya Pavluk (@sonyapavluk.17) 10 Июл 2018 в 2:52 PDT

Дмитро і Соня уже понад три роки разом

Фото з Instagram