Сірий кардинал "Слуги народу" Павлюк влаштував доньці кількаденне весілля у розкішному готелі Туреччини
30-го серпня в одному з найкрасивіших готелів-замків Туреччини відбулося розкішне весілля. Тіньовий керівник виборчої кампанії Зеленського, Ілля Павлюк віддав дочку Софію заміж за члена "Слуги народу" Дмитра Радченка.
Про весілля повідомили у телеграм-каналі Голда Меїр, а деякі гості молодят виклали фото та сторі у своїх Instagram.
За інформацією джерел Dетектив-Info, загалом на заході мало бути 400 VIP-гостей, більшість з яких тісно пов'язані з Україною. Втім, врешті до Стамбула завітало близько 200 осіб, яким влаштували розважальну програму на кілька діб за участю російських зірок.
За приблизними підрахунками, весілля Павлюків коштувало від півтора до двох мільйонів доларів.
Обранець Софії, 26-річний Дмитро Радченко торік висувався від "Слуги народу" по одномандатному виборчому округу 51.
Пара заручилася у Празі 2.02.2020.
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Фото з Instagram