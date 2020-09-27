Харінгтон і Леслі стануть батьками вперше. ФОТО

Акторське подружжя Кіт Харінгтон і Роуз Леслі очікують на первістка.

Це стало відомо завдяки фото 33-річної Роуз, зробленим для британського видання Make.

Не кількох знімках, оприлюднених 26-го червня, Леслі позує в профіль, і її круглий животик уже неможливо не помітити.

33-річна Роуз стане мамою вперше

На деяких фото живіт майже непомітний

Нагадаємо, британці Харінгтон та Леслі закохалися одне в одного на зйомках 2-го сезону серіалу "Гра престолів".

Фото з Instagram MAKE magazine