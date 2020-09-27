Харінгтон і Леслі стануть батьками вперше. ФОТО

27 вересня 2020, 08:34

Акторське подружжя Кіт Харінгтон і Роуз Леслі очікують на первістка.

Це стало відомо завдяки фото 33-річної Роуз, зробленим для британського видання Make.

Не кількох знімках, оприлюднених 26-го червня, Леслі позує в профіль, і її круглий животик уже неможливо не помітити.

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New story out with the beautiful #roseleslie for @make_magazineuk 💛🎉 @ursulal @liztaw @justinejenkins @vrwpublicity #gameofthrones 😍

Публикация от Billie Scheepers Photography (@billiescheepersphotography) 26 Сен 2020 в 3:24 PDT


 
33-річна Роуз стане мамою вперше
 
 
На деяких фото живіт майже непомітний

Нагадаємо, британці Харінгтон та Леслі закохалися одне в одного на зйомках 2-го сезону серіалу "Гра престолів".

 
23-го червня 2018-го пара одружилася у Шотландії. На весіллі були колеги акторів по серіалу "Гра престолів"

Фото з Instagram MAKE magazine


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