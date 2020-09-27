Харінгтон і Леслі стануть батьками вперше. ФОТО
27 вересня 2020, 08:34
Акторське подружжя Кіт Харінгтон і Роуз Леслі очікують на первістка.
Це стало відомо завдяки фото 33-річної Роуз, зробленим для британського видання Make.
Не кількох знімках, оприлюднених 26-го червня, Леслі позує в профіль, і її круглий животик уже неможливо не помітити.
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New story out with the beautiful #roseleslie for @make_magazineuk 💛🎉 @ursulal @liztaw @justinejenkins @vrwpublicity #gameofthrones 😍
Нагадаємо, британці Харінгтон та Леслі закохалися одне в одного на зйомках 2-го сезону серіалу "Гра престолів".
Фото з Instagram MAKE magazine
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