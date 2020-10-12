Прощавай, блонд: Мадонна здивувала новим кольором волосся. ФОТО

Американській співачці Мадонні, котра збирається демонструвати людям голого зада навіть у похилому віці, не набридають перетворення. 62-річна зірка, мабуть, втомившись бути білявкою, обрала дуже незвичний колір.

Оновлену себе Мадж продемонструвала в Instagram.

Мадонна насподівано порожевіла фото з instagram мадонни

Принагідно артистка повідомила, що вже проголосувала на президентських виборах та віддала свій голос за Джо Байдена.

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Як вам оновлена зірка?

Нагадаємо, в Мадонни є молодий бойфренд, гарячий танцівник-афроамериканець.

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