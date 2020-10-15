Тарабарова нарешті оголосила ім’я новонародженої доньки

Співачка Світлана Тарабарова нарешті повідомила, як назвала донечку.

Дівчинка народилася ще три тижні тому, але батьки досі тримали інтригу.

І ось Світлана дозріла до посту в Instagram, в якому докладно пояснила вибір імені для маленької.

"Як ви назвали донечку ?" Такої кількості запитань я давно не отримувала ))) І ми із задоволенням хочемо з вами поділитись. З іменами наших дітей у нас взагалі цікава історія ☝Івана ми назвали на честь дідуся Олексія - він був дуже важливою людиною у житті чоловіка, всім серцем Олексій мріяв назвати сина на честь дідуся, так і сталося", - написала артистка.

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"І з донечкою був реально знак☝Барселона, 21 січня 2020 року - ми, такі щасливі (незважаючи на буревій та шторм, пам‘ятаєте новини?) на екскурсії величним Sagrada Família, і тут біля статуї Діви Марії я розумію, що в мене токсикоз. Кажу Олексію – здається, ми станемо батьками вдруге. А він мені - так! І дочку Марією назвемо❤ А я йому відповідаю - згодна!" - згадала Світлана.

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"Це єдине ім‘я, яке мені подобається для донечки. А через декілька місяців ми вже точно дізнались, що буде донечка. Знайомтесь, друзі) Наша мрія - МАРІЯ ❤", - заявила Тарабарова.

Нагадаємо, ще вагітною Тарабарова робила фотосесії без спіднього і хвалилася ними у мережі.

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