Перший заступник Єрмака Трофімов повінчався і показав ФОТО
19 жовтня 2020, 10:01
Перший заступник голови ОП, 37-річний Сергій Трофімов узяв шлюб "перед людьми і Богом".
Вінчання відбулося 19-го жовтня у Свято-Пантелеймонівському монастирі, про що Сергій повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком і дружиною перед людьми і перед Богом. В цей день у Свято-Пантелеймонівському монастирі ми дали один одному обітницю "завжди бути разом у радості і горі", - написав чиновник.
"Після вінчання відзначили створення нашої родини у тісному сімейному колі. Усіх друзів та знайомих покличемо на торжество, коли коронавірус відступить і карантин буде знято", - зауважив Трофімов.
Фото з Telegram та "УП"
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