Перший заступник Єрмака Трофімов повінчався і показав ФОТО

Перший заступник голови ОП, 37-річний Сергій Трофімов узяв шлюб "перед людьми і Богом".

Вінчання відбулося 19-го жовтня у Свято-Пантелеймонівському монастирі, про що Сергій повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком і дружиною перед людьми і перед Богом. В цей день у Свято-Пантелеймонівському монастирі ми дали один одному обітницю "завжди бути разом у радості і горі", - написав чиновник.

Обраницю Трофімова звуть Анастасією, але її обличчя він приховує від загалу

"Після вінчання відзначили створення нашої родини у тісному сімейному колі. Усіх друзів та знайомих покличемо на торжество, коли коронавірус відступить і карантин буде знято", - зауважив Трофімов.

Раніше в одному з інтерв'ю перший заступник Єрмака казав, що Настя - звичайна людина, не зірка шоубізнесу, займається авторськими правами

Як відомо, сам Трофімов до початку політичної кар'єри був виконавчим продюсером "Кварталу". Він ніколи не був публічним, і його фото вкрай важко знайти у мережі

Фото з Telegram та "УП"