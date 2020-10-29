Натюрморти зі снарядами та 16 татуювань на торсі Хливнюка: "Бумбокс" представив свого "Ангела"

Гурт "Бумбокс" нарешті презентував відео на пісню "Ангела" з першої частини альбому "Таємний код: Рубікон".

Кліп на композицію, записану за участю Саші Кольцової з гурту "Крихітка", довірили знімати режисеру Стасу Гуренку. Але автором ідеї та головним героєм є фронтмен Андрій Хливнюк.

Відео "Ангела" - це життя головного героя за п'ять хвилин і спроба за ці ж п'ять хвилин показати, що роз'їдає нашу країну впродовж 30 років з моменту здобуття Україною незалежності.

Ідея Хливнюка - використовуючи символізм класичного голландського натюрморту, створити в кадрі мікс з предметів різних епох, сховавши в декораціях трьохсотрічної давнини сувору українську реальність зразка 2020 року

Голландські натюрморти змінюють сцени з Андрієм, який співає, кричить, стрибає, тіло якого вкривається татуюваннями на кримінальну, любовну, військову й релігійну тематику, шрамами та опіками.

На тіло Андрія "нанесли" 16 татуювань, всі авторства тату-майстра Романа Сагайдачного. Після затвердження ескізу, малюнок переводили на спеціальну плівку, яку на зйомках клеїли на шкіру

На грудях Андрія чотири татуювання: на ключицях - профілі ангела і демона, що відкривають завісу; в центрі - Георгій Побідоносець, який вражає змія; на лівому боці - голова Ісуса; на правому - пов'язка, що закриває рану

Причому, розглядаючи натюрморти зблизька, бачиш поряд із квітами й фруктами уламки снарядів, проект закону засипаний сигарним попелом, закривавлений протигаз, який підпирає саморобну ікону, ікра перемішана з гільзами від АК-47.

Уламки снарядів і гільзи, які з'являються в кадрі, - справжнісінькі з фронту. Їх позичив великий друг гурту, ветеран, режисер, пілот Євген Степаненко

У фіналі герою Андрія Хливнюка роблять татуювання. Але насправді його зробили режисеру Стасу Гуренку.

Під час зйомок було зроблене одне справжнє татуювання - закреслене слово "АНГЕЛ", яке набивали у кадрі. Але не Хливнюку, а Гуренку

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