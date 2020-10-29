Натюрморти зі снарядами та 16 татуювань на торсі Хливнюка: "Бумбокс" представив свого "Ангела"
Гурт "Бумбокс" нарешті презентував відео на пісню "Ангела" з першої частини альбому "Таємний код: Рубікон".
Кліп на композицію, записану за участю Саші Кольцової з гурту "Крихітка", довірили знімати режисеру Стасу Гуренку. Але автором ідеї та головним героєм є фронтмен Андрій Хливнюк.
Відео "Ангела" - це життя головного героя за п'ять хвилин і спроба за ці ж п'ять хвилин показати, що роз'їдає нашу країну впродовж 30 років з моменту здобуття Україною незалежності.
Голландські натюрморти змінюють сцени з Андрієм, який співає, кричить, стрибає, тіло якого вкривається татуюваннями на кримінальну, любовну, військову й релігійну тематику, шрамами та опіками.
Причому, розглядаючи натюрморти зблизька, бачиш поряд із квітами й фруктами уламки снарядів, проект закону засипаний сигарним попелом, закривавлений протигаз, який підпирає саморобну ікону, ікра перемішана з гільзами від АК-47.
У фіналі герою Андрія Хливнюка роблять татуювання. Але насправді його зробили режисеру Стасу Гуренку.
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