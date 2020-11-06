Еко-еротика: екс-"ВІА Гра" Layah голяка розляглася серед пластикового сміття
6 листопада 2020, 10:00
Екс-учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Layah, раніше також відома як Єва Бушміна, вирішила привернути увагу своїх шанувальників до проблем довкілля.
І зробила це в максимально ефективний, наочний та видовищний спосіб: знялася голяка.
Артистка позувала на морському узбережжі серед пластикового мотлоху.
"Через наше пластикове сміття", - лаконічно підписала Яна Швець серію світлин.
Нагадаємо, нещодавно Layah милувала око своїх підписників еротичною фотосесією на кріслі.
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