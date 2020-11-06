Еко-еротика: екс-"ВІА Гра" Layah голяка розляглася серед пластикового сміття

П'ятниця, 6 листопада 2020, 10:00

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Layah, раніше також відома як Єва Бушміна, вирішила привернути увагу своїх шанувальників до проблем довкілля.

І зробила це в максимально ефективний, наочний та видовищний спосіб: знялася голяка.

Артистка позувала на морському узбережжі серед пластикового мотлоху.

 
Співачка вирішила наочно продемонструвати, якої шкоди ми, люди, завдаємо довкіллю
ФОТО З INSTAGRAM LAYAH

"Через наше пластикове сміття", - лаконічно підписала Яна Швець серію світлин.

 
Пластик із кожним днем дедалі більше засмічує Світовий океан
 

Нагадаємо, нещодавно Layah милувала око своїх підписників еротичною фотосесією на кріслі.

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