Огнєвіч: Я намагаюся не вдягати маску… у себе на районі

Співачка Злата Огнєвіч – не з тих зірок, які бояться коронавірусу. Вона неодноразово давала зрозуміти у своїх сторі, що ставиться дещо скептично до масової паніки.

А ще Злата зізналася, що носіння маски для неї – болюче питання.

Про це артистка сказала в ефірі радіо "Хіт ФМ" 10-го листопада.

Ведучий запитав Огнєвіч, чи забувала вона колись вдома маску та заходила без неї в людні місця.

"Це болюча тема для мене. Я взагалі намагаюся не вдягати маску… у себе на районі. А за районом так", - заявила співачка.

Злата не боїться ковіду?

"У тебе на районі живуть здорові люди", - пожартував ведучий.

"Так, так. У мене всі здорові люди на районі, але я не скажу, де ми живемо", - зі сміхом сказала Злата, яка живе на печерських Липках.

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