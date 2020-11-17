"Деталі луку": Вікторія Бекхем показала крупний план звабливого декольте
Вівторок, 17 листопада 2020, 16:30
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем покрасувалася в чорному платті з власної цьогорічної колекції. Його родзинка - глибокий виріз "замкова щілина".
46-річна Вікі вирішила діти підписникам у Instagram краще себе роздивитися та запостила крупний план грудей.
"Деталі сьогоднішнього луку", - написала вона.
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Нагадаємо, хоч у це тепер важко повірити, але колись у дружини Девіда Бекхема був чималий силіконовий бюст.
Кілька років тому Вікторія зізналася, що була "дурепою", що таке з собою робила, адже причиною була невпевненість у собі. У 2009-му році дизайнерка нарешті наважилася "здути" груди до свого природного другого розміру.
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