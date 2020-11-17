"Деталі луку": Вікторія Бекхем показала крупний план звабливого декольте

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем покрасувалася в чорному платті з власної цьогорічної колекції. Його родзинка - глибокий виріз "замкова щілина".

46-річна Вікі вирішила діти підписникам у Instagram краще себе роздивитися та запостила крупний план грудей.

Вікторія покрасувалася у власному творінні з цьогорічної осінньо-зимової колекції

"Деталі сьогоднішнього луку", - написала вона.

Деталі - це ж найважливіше!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Нагадаємо, хоч у це тепер важко повірити, але колись у дружини Девіда Бекхема був чималий силіконовий бюст.

Кілька років тому Вікторія зізналася, що була "дурепою", що таке з собою робила, адже причиною була невпевненість у собі. У 2009-му році дизайнерка нарешті наважилася "здути" груди до свого природного другого розміру.