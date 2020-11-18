"Принаймні я потраплю в рай": фігуриста еротик-модель отримала лайк від Instagram Папи Римського

Папа Римський Франциск "уподобав" апетитну бразилійську красуню, вбрану сексі-школяркою.

Звісно, скоріше за все, не сам 83-річний понтифік, а його SMMник, але "лайк" від офіційного акаунта Папи Francisus 27-річна модель Наталія Гаріботто не змогла не помітити. І вчасно заскрінила.

Це фото від 5-го жовтня буцімто лайкнув "Папа Римський" фото з instagram

"Принаймні я потраплю в рай", - із гумором відреагувала дівчина, пише The Daily Mail.

"Це означає, що в тебе дупа просто божественна... Дайте чолов'язі спокій, він просто захоплюється творінням Господа... Те, що ти на дієті, не означає, що тобі не можна дивитися меню... Хіба вона не може бути доброю християнкою лише тому, що працює бікіні-моделлю?", - приєдналися підписники Наталії.

У мережі жартують, мовляв, добре, хоча би "школярка" повнолітня

Також Гаріботто написала, що вже виїжджає до Ватикану.

"Моя мама терпіти не може фотографії моєї дупи, а от Папа двічі на них клікає", - похвалилася модель у коментарі Barstool Sports.

Водночас чимало інтернет-користувачів вважають, що роздмухування в медіа цього кейсу та жарти над ним - це образа Церкви.

"Лайк" від понтифіка Гаріботто тепер активно використовує для самореклами

У Instagram Наталія має понад 2,3 мільйона підписників, а для ще палкіших поціновувачів її вроди в дівчини є окремий сайт із платним членством.

Нагадаємо, Папа не дивиться телевізор із 1990-го року, бо дав обіцянку Святій Кларі.