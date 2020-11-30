Дімопулос перемогла у "Танцях", але кубок дістався Саніній

Останньої неділі осені відбувся фінал телешоу "Танці з зірками", у якому змагалися Санта Дімопулос, Юлія Саніна та Надія Мейхер.

Перемога дісталася парі Санти та Макса Леонова. Саме вони отримали більшість балів від суддів та глядачів.

Друге місце посіли Юлія Саніна та Дмитро Жук, а Надія Мейхер з Кирилом Васюком відповідно стали третіми.

Дві пари переможців - Юлія Саніна та Дмитро Жук і Санта Дімопулос із Максом Леоновим

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Мейхер і Васюку дісталася бронза

Утім, виголошуючи переможну промову, Санта взяла і віддала кубок Юлі, пояснивши своє рішення тим, що сама вона – не новачок у танцях, бо займалася ними у дитинстві, на відміну від суперниці, як прийшла на проєкт з нульовою підготовкою.

Санта у момент оголошення результатів

Саніна не одразу взяла кубок, але Дімопулос наполягла

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Фото з соцмереж, відео "Танці з зірками" з YouTube