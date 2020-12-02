"Незручний антигерой" Потап хейтерам: Поки ми з вами сваримося – ворог виграє

Шоумен Олексій Потапенко вирішив відповісти на коментарі хейтерів, які засудили його дует з російською співачкою Ольгою Бузовою.

Потап спочатку записав відео, а потім і запостив скріни своїх відповідей конкретним коментаторам.

Артист заявив, що він любить Україну, прославляє Київ, їздить в АТО, дає роботу сотні людей та робить продукт, який експортує в інші країни.

Також продюсер назвався незручним антигероєм та наголосив, що має козацьке прізвище.

"Поки ми сваримося з вами, ворог виграє", - заявив Олексій.

До речі, раніше Потап заявив, що дует з Бузовою - це можливість розширити аудиторію і потрапити в українські чарти завдяки "відомій і впливовій особі росшоубіза".

При цьому, у своїх відповідях хейтерам продюсер згадав українську статистику Google за 2020-й рік, в топі якої суцільні російські артисти.

Тим часом, в Instagram Бузової триває флешмоб, в рамках якого її фанати танцюють під дуетний трек із Mozgi. На сторінці Потапа теж досі висить відео, на якому він закликає підтримати флешмоб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Фото з Instagram