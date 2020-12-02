"Незручний антигерой" Потап хейтерам: Поки ми з вами сваримося – ворог виграє
Шоумен Олексій Потапенко вирішив відповісти на коментарі хейтерів, які засудили його дует з російською співачкою Ольгою Бузовою.
Потап спочатку записав відео, а потім і запостив скріни своїх відповідей конкретним коментаторам.
Артист заявив, що він любить Україну, прославляє Київ, їздить в АТО, дає роботу сотні людей та робить продукт, який експортує в інші країни.
Також продюсер назвався незручним антигероєм та наголосив, що має козацьке прізвище.
"Поки ми сваримося з вами, ворог виграє", - заявив Олексій.
До речі, раніше Потап заявив, що дует з Бузовою - це можливість розширити аудиторію і потрапити в українські чарти завдяки "відомій і впливовій особі росшоубіза".
При цьому, у своїх відповідях хейтерам продюсер згадав українську статистику Google за 2020-й рік, в топі якої суцільні російські артисти.
Тим часом, в Instagram Бузової триває флешмоб, в рамках якого її фанати танцюють під дуетний трек із Mozgi. На сторінці Потапа теж досі висить відео, на якому він закликає підтримати флешмоб.
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Фото з Instagram