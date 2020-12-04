Сингл Барських став саундтреком до еротичного арт-хаусу на тему ЛГБТ. ВІДЕО
П'ятниця, 4 грудня 2020, 13:00
Новий сингл Макса Барських під назвою "Имена" став саундтреком до української еротичної драми Сергія Ткаченка "La Plage".
Пісня Макса присвячена езотеричній подорожі двох споріднених душ з минулого життя в нинішнє і їхньому зіткненню в новій реальності. А фільм показує історію двох молодих гомосексуальних пар.
За словами музиканта, трек був записаний в номері амстердамського готелю під враженням від спонтанної зустрічі.
"Мені здавалося, я зустрів в цьому місті рідну душу з минулого життя: ми зіткнулися на час і пройшли повз один одного", - поділився Макс, не уточнюючи, хто саме це був.
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