Сингл Барських став саундтреком до еротичного арт-хаусу на тему ЛГБТ. ВІДЕО

Новий сингл Макса Барських під назвою "Имена" став саундтреком до української еротичної драми Сергія Ткаченка "La Plage".

Пісня Макса присвячена езотеричній подорожі двох споріднених душ з минулого життя в нинішнє і їхньому зіткненню в новій реальності. А фільм показує історію двох молодих гомосексуальних пар.

За словами музиканта, трек був записаний в номері амстердамського готелю під враженням від спонтанної зустрічі.

Лейтмотив пісні Макса співпав із настроєм картини на тему ЛГБТ

"Мені здавалося, я зустрів в цьому місті рідну душу з минулого життя: ми зіткнулися на час і пройшли повз один одного", - поділився Макс, не уточнюючи, хто саме це був.

Прем'єра фільму запланована на 2021 рік

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