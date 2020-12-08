Пандемія vs. Краса: володарку "Міс Україна Всесвіт"-2020 обрали без конкурсу

Пандемія-2020 вплинула на всі сфери життя людей, навіть на такі не надто важливі, як проведення конкурсів краси.

Тому цього року володарку звання "Міс Україна Всесвіт"-2020 обрали без проведення традиційного конкурсу.

Про це повідомили представники оргкомітету.

"Провівши консультації з нашими партнерами з Miss Universe (США), ми прийняли єдине вірне рішення в цьому році - відмовитися від проведення конкурсу в масштабному форматі, звичному для "Міс Україна Всесвіт", - йдеться у офіційній заяві.

"Титул "Міс Україна Всесвіт"-2020, рішенням глави конкурсу Анни Філімонової і Оргкомітету "Міс Україна Всесвіт", який підтримав її одноголосно, буде переданий "I Віце-Міс Україна Всесвіт"-2019, киянці Єлизаветі Ястремській, яка і представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"-2020", - оголосили у заяві.

Знайомтеся: новоспечена "Міс Україна Всесвіт"-2020 Єлизавета Ястремська

На фото в Instagram дівчина виглядає дещо інакше

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)

27-річна киянка Ліза Ястремська торік здобула перемогу в міжнародному конкурсі "The Queen of Eurasia 2019".

Минулорічна Міс Анастасія Суббота передала корону своїй наступниці

Дівчина є власницею бренду вечірніх суконь і купальних костюмів, активно займається спортом і медитацією, володіє англійською та французькою і вивчає німецьку.

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У Лізи солідний досвід роботи фотомоделлю

Красуня народилася в багатодітній родині - у неї два брати і сестра. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Управління персоналом і маркетинг".

Наступного року Ястремська представить країну на конкурсу в Америці

Також Ліза закінчила школу телеведучих, працювала моделлю і встигла побувати на сторінках кількох відомих журналів.

"Про титул "Міс Україна Всесвіт" я мріяла з дитинства, робила декілька спроб домогтися цієї мрії. У 2016 році я пройшла до фіналу конкурсу, але з особистих причин не змогла взяти участь. Торік я знову пройшла у фінал, посіла друге місце і отримала титул "I Віце-Міс Україна Всесвіт"-2019. А в цьому році доля розпорядилася чарівним чином і я отримала титул, про який мріяла все життя" - зізналася Ястремська.

2020-й виявився вдалим для Лізи

Торік вона теж змагалася за корону "Міс Україна Всесвіт", але посіла лише друге місце

До речі, у зв'язку з пандемією коронавірусу в світі, проведення фіналу конкурсу "Міс Всесвіт"-2020 перенесено на першу половину 2021 року.

Фото пресслужби та з Instagram