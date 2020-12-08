Пандемія vs. Краса: володарку "Міс Україна Всесвіт"-2020 обрали без конкурсу
Пандемія-2020 вплинула на всі сфери життя людей, навіть на такі не надто важливі, як проведення конкурсів краси.
Тому цього року володарку звання "Міс Україна Всесвіт"-2020 обрали без проведення традиційного конкурсу.
Про це повідомили представники оргкомітету.
"Провівши консультації з нашими партнерами з Miss Universe (США), ми прийняли єдине вірне рішення в цьому році - відмовитися від проведення конкурсу в масштабному форматі, звичному для "Міс Україна Всесвіт", - йдеться у офіційній заяві.
"Титул "Міс Україна Всесвіт"-2020, рішенням глави конкурсу Анни Філімонової і Оргкомітету "Міс Україна Всесвіт", який підтримав її одноголосно, буде переданий "I Віце-Міс Україна Всесвіт"-2019, киянці Єлизаветі Ястремській, яка і представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"-2020", - оголосили у заяві.
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27-річна киянка Ліза Ястремська торік здобула перемогу в міжнародному конкурсі "The Queen of Eurasia 2019".
Дівчина є власницею бренду вечірніх суконь і купальних костюмів, активно займається спортом і медитацією, володіє англійською та французькою і вивчає німецьку.
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Красуня народилася в багатодітній родині - у неї два брати і сестра. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Управління персоналом і маркетинг".
Також Ліза закінчила школу телеведучих, працювала моделлю і встигла побувати на сторінках кількох відомих журналів.
"Про титул "Міс Україна Всесвіт" я мріяла з дитинства, робила декілька спроб домогтися цієї мрії. У 2016 році я пройшла до фіналу конкурсу, але з особистих причин не змогла взяти участь. Торік я знову пройшла у фінал, посіла друге місце і отримала титул "I Віце-Міс Україна Всесвіт"-2019. А в цьому році доля розпорядилася чарівним чином і я отримала титул, про який мріяла все життя" - зізналася Ястремська.
До речі, у зв'язку з пандемією коронавірусу в світі, проведення фіналу конкурсу "Міс Всесвіт"-2020 перенесено на першу половину 2021 року.
Фото пресслужби та з Instagram