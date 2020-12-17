"Ти пішов із життя переможцем": рідні та близькі прощаються з померлим Кернесом
61-річний мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався у Німеччині від корона вірусу, помер в ніч на 17 грудня.
Про це першим повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс у своєму Telegram, а потім і родичі покійного у своїх Instagram.
Цивільна дружина Кернеса, Оксана Гайсинська та її син Родіон, якого виховав Геннадій Адольфович, запостили фото з ним та присвятили покійному зворушливі слова.
"Live strong - жити сильним. Це був твій девіз по життю. Ти був найсильнішим і завжди боровся до кінця. Ти пішов з життя переможцем", - написав Родіон Гайсинський.
"У дитинстві я запитав, чи можу я називати тебе татом? Ти відповів, що якщо це станеться, то ти будеш найщасливішою людиною на землі. Тоді я ще не розумів, що цим ти зробив мене найщасливішим сином. Я пишаюся тим, що ти мене виховав і зробив тим, хто я є сьогодні", - зазначив він.
"Словами не передати біль втрати найближчої людини. Не було ні дня, щоб ми не бачилися або не спілкувалися по телефону, ти був моїм найкращим другом. Кентом, як ти говорив. Ти назавжди залишишся в моїй пам'яті як найдобріший, найсильніший і наймудріший, ти знав вихід з будь-якої ситуації і ніколи не опускав руки. Людина з феноменальною пам'яттю, поглядом який зауважує кожну дрібницю. Зразок для наслідування, легенда. З тобою піде ціла епоха. Я люблю тебе, тату", - написав Родіон.
Оксана Гайсинська, яка була поруч із Кернесом у Німеччині, теж присвятила йому кілька слів.
"Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти кращий із найкращих! Любимо і сумуємо... Боляче дуже", - написала вона.
Дружина Родіона, Анна Гайсинська теж присвятила покійному свекру великий пост у своєму Instagram.
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Нагадаємо, у Кернеса троє синів та четверо онуків.
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