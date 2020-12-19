"Кварталівець" vs бізнесмен: "Холостячка" Мішина зробила свій вибір

18-го грудня відбувся фінал телешоу "Холостячка", в якому актриса Ксенія Мішина зробила свій вибір.

Завоювати серце красуні пощастило шоумену та автору "Ліги сміху" і "Квартал 95" Олександру Еллерту. Бізнесмен Олексій Тригубенко програв цей двобій.

Якось 34-річний Сашко пожартував, що Мішина стане Сашиною. Як виявилося, він угадав.

"Дякую! Дякую! Дякую! Сьогодні мені хочеться прокричати ці слова так голосно, щоб вони луною відгукнулися в серці кожного, хто доклав своїх зусиль до того, щоб проєкт "Холостячка" був таким, яким ви його побачили. Хтось скаже - шоу, постановка, сценарій. Я скажу - так! Але не той сценарій, про який ви зараз подумали. Вибір я робила серцем", - написала Мішина у своєму Instagram.

"Коханий, кохана", - всі ці слова люди говорять завдяки любові. Але цікаво, де живе любов? Всі навколо твердять, що любов не знає кордонів. А у серця є чіткі межі. Як вона, така безмежна, уміщається в маленькому серці? Може, вона не в серці живе? Може, тоді в голові? Але там живуть думки, які заважають любові. Думаю, любов не стала б жити з такими гучними сусідами. Тоді, може, вона живе там, високо, де зірки? Мені здається, там для неї ідеальне місце, де космос і Всесвіт. Я впевнений, що саме Всесвіт давав мені знаки зробити крок і прийти на проєкт. Я хочу наш з тобою космос, нашу нескінченність, наш Всесвіт, нашу сім'ю. Я дуже сильно тебе люблю і хочу, щоб ти стала моєю дружиною! Ти вийдеш за мене заміж?", - промовив до Мішиної Еллерт

"Саш, мені складно уявити наше життя. Незважаючи на твою легкість і безтурботність, мені з тобою буває важко. Я зараз тобі скажу чесно: я боюся, що ти не будеш виконувати свої обіцянки. Я боюся конфліктів, що ти не зможеш мені до кінця відкритися і довіритися. Я дуже довго думала над нашими з тобою стосунками. І ти знаєш, я можу придумати тисячі причин, чому нам не судилося бути з тобою разом. Але поки ти міркував, де живе любов, я точно зрозуміла, де зараз знаходиться моя. Вона зараз поряд зі мною і дуже хвилюється. Я тебе теж люблю, і так, я згодна ", - відповіла Ксенія

Коментатори не задоволені вибором Ксенії та називають Еллерта "інфантильним клоуном"

Багато хто з глядачів вболівав за другого фіналіста шоу - Олексія Тригубенка. Але Мішина вирішила інакше

Олександр Еллерт уже двічі був одружений та має 12-річну доньку Еліну. Як відомо, у Ксенії теж є син Платон.

Ну що ж, чекаємо на весілля

Фото "СТБ"