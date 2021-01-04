Заступник голови ОП Тимошенко купив жінці дім за 10 мільйонів - ЗМІ

Заступник голови Офісу президента та куратор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко зробив своїй жінці Олені коштовний подарунок на Новий рік.

31-річний чиновник придбав особняк під Києвом. Про це пише "Страна" з посиланням на джерела.

Будинок у котеджному містечку "Альпійка" був занесений до державного реєстру 2-го січня 2021 року. Нерухомість записана на дружину Тимошенка, Олену.

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Подружжя Тимошенко начебто почали придивлятися до котеджного містечка поблизу села Підгірці ще влітку минулого року. Тоді вони пригледіли двоповерховий особняк проєкту "Зальцбург". Як повідомили "Стране" джерела в оточенні чиновника, він навіть вніс передоплату.

А в середині липня на дружину Тимошенко були оформлені дві невеликі ділянки площею 6 соток. І ось 2 січня 2021 року пара придбала там ще 27 соток землі і особняк на 354 квадратних метри.

Судячи з опису, в будинку є 4 спальні, 3 санвузли, гараж на дві автівки. На першому поверсі кухня з їдальнею, вітальня і робочий кабінет. На другому – 4 кімнати.

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Коштує такий новорічний подарунок дружині мінімум 10 мільйонів гривень (приблизно 350 тисяч доларів). Ця сума виходить, якщо помножити площу купленого будинку на вартість квадратного метра особняків, які зараз є у продажу в тому ж селищі, - $ 1000-1300, або близько 28 000-37 000 гривень (за курсом НБУ). Ці цифри включають в себе і вартість землі, уточнює видання.

Але, судячи з декларації, Кирило Тимошенко може дозволити собі таку покупку. Адже тільки готівкою вони з дружино. Тримають понад $ 1,3 мільойна. Плюс ще близько $ 100 тисяч у них в сукупності є на депозитах.

Фото з сайту "Страна"