Марина Порошенко розказала, чому хоче дочкам хлопців-українців

Колишня перша леді Марина Порошенко хотіла би, щоби її доньки мали хлопців-українців, аби вона могла розмовляти з онуками рідною мовою.

А ще дружина експрезидента мріє передавати традиції своєї сім’ї з покоління у покоління.

Про це вона розказала у програмі "Люди великого міста" на телеканалі Kyiv Live.

Говорячи про традиції своєї родини, у якій до минулого року за столом збиралося 4 покоління, Марина Порошенко зазначила, що молодші діти звикли бути на свята вдома.

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"Вони виросли в цих традиціях, і я думаю, це вже частина їхнього життя також, для них це абсолютно природно", - зауважила депутатка Київради.

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Порошенко також наголосила, що не примушує дітей поважати ці традиції.

"В першу чергу ми з нашими дітьми – друзі. Вони вже дорослі, наймолодшому – 19 років. Тому бути на свята з родиною – це вже їх вибір. За що я їм дуже вдячна і ціную це. Їх тягне до батьківського дому", - сказала вона.

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На запитання ведучої, чи приводили вже дівчата своїх хлопців на свята додому, марина сказала:

"Поки не було офіційної презентації.. У них є друзі, наскільки це серйозно – я поки що не буду коментувати, усьому свій час".

На уточнення, чи хлопці з України, Порошенко зазначила:

"Хлопці українські, обов’язково. Це теж той показник, наскільки вони прив’язані до дому, до рідної землі. І мені б дуже хотілося зі своїми онуками спілкуватися рідною мовою, щоб я могла своїм онукам на ніч розказувати українські казки".

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Також Марина Порошенко розказала, страви якої кухні вони в родині люблять найбільше.

"Безумовно, кожного дня у нас українська кухня. Вона для нас звична, найсмачніша, універсальна і доступна щодня. Але мені подобається світова кухня. Це італійська, французька, азіатська кухня. Ми дуже часто з дітьми фантазуємо, купуємо якісь продукти, щоб приготувати вдома щось новеньке", - поділилася колишня перша леді.

Нагадаємо, діти Порошенків отримують вищу освіту в Лондоні, де перед цим навчалися у коледжі.

Фото з Facebook Порошенка