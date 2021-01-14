Прозоре спіднє і латекс: Ріанна показала звабливий лук до Дня закоханих
Четвер, 14 січня 2021, 12:17
Барбадоська співачка Ріанна, яка вже п'ять років мучить своїх фанів і не випускає новий альбом, продовжує своє становлення як успішна дизайнерка спідньої білизни. Адже її фішка - демонструвати свої творіння на власних формах.
Що надягти на Валентинів день, Рірі показала в Instagram.
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Нагадаємо, подейкують, 14-го лютого цього року щастя побачити співачку в її напівпрозорих трусиках зблизька матиме репер A$AP Rocky.
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