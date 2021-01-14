Прозоре спіднє і латекс: Ріанна показала звабливий лук до Дня закоханих

Четвер, 14 січня 2021, 12:17

Барбадоська співачка Ріанна, яка вже п'ять років мучить своїх фанів і не випускає новий альбом, продовжує своє становлення як успішна дизайнерка спідньої білизни. Адже її фішка - демонструвати свої творіння на власних формах.

Що надягти на Валентинів день, Рірі показала в Instagram.

 
"Сексі-валентинка" Ріанна показала свої форми в спідньому
 
Співачка натякає: до найромантичнішого свята лишився місяць
 
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Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Нагадаємо, подейкують, 14-го лютого цього року щастя побачити співачку в її напівпрозорих трусиках зблизька матиме репер A$AP Rocky.

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