Мінус 20, але купання за графіком: Кличко традиційно поліз в ополонку

Вівторок, 19 січня 2021, 12:03

Мер Києва Віталій Кличко не зрадив власну традицію купатися в оплонці на свято Водохреща. 

Навіть цьогорічний суворий мороз не завадив спортсмену записати відео, стоячи по пояс у крижаній воді. 

Утім, Кличко застеріг, що без підготовки краще не занурюватися у воду в такий холод. 

 
Мер із гарчанням пірнув у воду, температура якої була +3

Відео купання Кличко виклав у своєму Facebook. 

Друзі! Зі святом Водохреща вас! Традиції дотримався і зранку пірнув у ополонку. Цього разу - в затоці біля парку Дружби народів. Але, пам’ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватись. Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе!

Posted by Віталій Кличко on Tuesday, January 19, 2021

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