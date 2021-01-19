Мінус 20, але купання за графіком: Кличко традиційно поліз в ополонку

Мер Києва Віталій Кличко не зрадив власну традицію купатися в оплонці на свято Водохреща.

Навіть цьогорічний суворий мороз не завадив спортсмену записати відео, стоячи по пояс у крижаній воді.

Утім, Кличко застеріг, що без підготовки краще не занурюватися у воду в такий холод.

Мер із гарчанням пірнув у воду, температура якої була +3

Відео купання Кличко виклав у своєму Facebook.

Друзі! Зі святом Водохреща вас! Традиції дотримався і зранку пірнув у ополонку. Цього разу - в затоці біля парку Дружби народів. Але, пам’ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватись. Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе! Posted by Віталій Кличко on Tuesday, January 19, 2021

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