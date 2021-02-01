BaByliss підготували "Міс Україна Всесвіт" до офіційної фотосесії

Кадри з першої офіційної фотосесії Єлизавети Ястремської.

Через карантинні обмеження церемонія нагородження "Міс Україна Всесвіт"-2020 відбулася у відео-форматі.

Рішенням Оргкомітету конкурсу головна корона країни була передана "1 Віце-Міс Україна Всесвіт"-2019 Єлизаветі Ястремській.

До першої офіційної фотосесії у ролі "Міс Україна Всесвіт"-2020 Єлизавету Ястремську готували великою командою професіоналів.

Відповідальними за красу волосся були стилістка Анастасія Золота та французький бренд гаджетів для волосся з професійним результатом BaByliss.

Для образів із прямим волоссям Анастасія Золота використовувала фен із АС двигуном від BaByliss, ідеальну голлівудську хвилю було створено за допомогою випрямляча із мікропаром, а конусна плойка і фен-щітка дозволили досягти легких хвиль, неймовірного блиску та об'єму.

Backstage відео:

Єлизавета Ястремська представить Україну на найбільшому світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт"-2020, проведення якого у зв’язку з карантинними обмеженнями перенесли на 2021 рік.