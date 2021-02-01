Різатдінова з лікарняного ліжка розказала, навіщо зробила пластику живота
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова повідомила, що зробила косметичну операцію на животі.
Про це спортсменка розповіла у сторі Instagram одразу після процедури, лежачи у лікарняному ліжку.
Як виявилося, після пологів Аня мала проблему з трішки опуклим животиком і думала, що зможе позбутися її завдяки тренуванням. А коли цього не сталося, вона зробила обстеження і дізналася про діастаз та пупкову грижу.
Ще влітку Різатдінова зробила операцію з усунення грижі, але живіт не став ідеальним. За словами Ганни, у неї трішки звисала шкіра, особливо, коли вона вдягала лосини з низькою талією.
"Для мене як для спортсменки це була величезна проблема", - зізналася гімнастка.
Тому вона наважилася на пластичну операцію живота. Але результат пообіцяла показати згодом.
Нагадаємо, свого первістка Різатдінова народила ще у листопаді 2017-го року.
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