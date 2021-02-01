Різатдінова з лікарняного ліжка розказала, навіщо зробила пластику живота

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова повідомила, що зробила косметичну операцію на животі.

Про це спортсменка розповіла у сторі Instagram одразу після процедури, лежачи у лікарняному ліжку.

Як виявилося, після пологів Аня мала проблему з трішки опуклим животиком і думала, що зможе позбутися її завдяки тренуванням. А коли цього не сталося, вона зробила обстеження і дізналася про діастаз та пупкову грижу.

Ще влітку Різатдінова зробила операцію з усунення грижі, але живіт не став ідеальним. За словами Ганни, у неї трішки звисала шкіра, особливо, коли вона вдягала лосини з низькою талією.

"Для мене як для спортсменки це була величезна проблема", - зізналася гімнастка.

Аня вважає, що грижа та діастаз виникли у неї через те, що під час вагітності вона не носила бандаж

Вигляд її живота після операції не задовольняв красуню-гімнастку

Тому вона наважилася на пластичну операцію живота. Але результат пообіцяла показати згодом.

Нагадаємо, свого первістка Різатдінова народила ще у листопаді 2017-го року.