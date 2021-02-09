"Ми втратили нас": Соломія Вітвіцька розлучається після 8 років шлюбу

40-річна телеведуча Соломія Вітвіцька розлучається зі своїм чоловіком Владом Кочатковим після 8-ми років шлюбу.

Про це вона сама повідомила в Instagram.

"Вісім яскравих, шалених, добрих та таких різних років... За цей час ти став мені другом, але ми втратили "нас", - зізналася Соломія у мережі.

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Як пише "ТСН", Влад і Соломія намагалися врятувати свій шлюб із допомогою психолога, але це їм не вдалося.

Пара побралася у листопаді 2013-го року

Фото з Instagram