"Ми втратили нас": Соломія Вітвіцька розлучається після 8 років шлюбу
9 лютого 2021, 10:09
40-річна телеведуча Соломія Вітвіцька розлучається зі своїм чоловіком Владом Кочатковим після 8-ми років шлюбу.
Про це вона сама повідомила в Instagram.
"Вісім яскравих, шалених, добрих та таких різних років... За цей час ти став мені другом, але ми втратили "нас", - зізналася Соломія у мережі.
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Як пише "ТСН", Влад і Соломія намагалися врятувати свій шлюб із допомогою психолога, але це їм не вдалося.
Фото з Instagram
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