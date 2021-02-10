Поза конкуренцією: ADAMARIS - нове ім'я на ринку весільної моди

Дизайнери Олена Бернацька та Ірина Разумовська створили унікальний fashion-проєкт для наречених.

Бренд весільних суконь ADAMARIS з'явився як відповідь на мінливі тенденції fashion-індустрії і попит на унікальний продукт, який відроджує класичні традиції майстерності та мистецтва ручної роботи, властиві зазвичай кутюрним колекціям іменитих світових марок.

Дебютна колекція ADAMARIS трансформує бачення дуету креативних директорів і співзасновників марки Олени Бернацької та Ірини Разумовської у виняткові приклади високої весільної моди.

ДНК бренду вигідно відрізняє його серед конкурентів на світовому ринку в своєму сегменті, адже кожен виріб - більше ніж просто весільний наряд, це окремий витвір мистецтва, це те, що викликає незабутні емоції та спогади.

Свої ідеї дизайнери втілили в рамках трьох лінійок - ADAMARIS Exquisite, ADAMARIS Bridal і ADAMARIS Bridal Morning.

Основу кожного образу складають ексклюзивні тканини, найтонші мережива, блискучі розсипи страз, ретельно підібрані дизайнерами на кращих світових мануфактурах і виробництвах в Італії, Франції та Іспанії, відомих своєю співпрацею з відомими міжнародними брендами і будинками мод.

Весняно-літня колекція цього року представляє як аристократичну класику в вишуканих весільних сукнях ADAMARIS Exquisite SS21, так і елегантні образи з властивою кінематографічністю силуетів "Золотого століття" Голлівуду, романтичні весільні сукні в стилі бохо-шик і легкого французького флеру, що відповідають останнім fashion-трендам ADAMARIS Bridal SS21.



Нескінченно чуттєві, жіночні образи колекції ADAMARIS Bridal Morning SS21 покликані створити атмосферу надзвичайної важливості кожного моменту цього урочистого дня, збираючи всі наряди і сукні нареченої в злагоджене оповідання, що підкреслює її індивідуальність і неповторний стиль.

Створені ательерамі ADAMARIS образи для ранку нареченої, є суттєвою частиною найважливішого дня в житті кожної дівчини. Останній ранок в якості нареченої неймовірно відповідальний і пам'ятний.

Перед тим, як вона скаже заповітне "так", її очікує немало справ, в тому числі і фотосесія у сукні, яка створена спеціально для ще одного незабутнього моменту її життя. Саме для цієї історії і створені наряди з легкими літаючими силуетами, прикрашені ексклюзивним мереживом.

Авторитетні модні критики і fashion-інсайдери по праву порівнюють бренд ADAMARIS з модним будинком ELIE SAAB.

Виходець з Лівану підкорив весь світ, це ж вдалося зробити і українським колегам - з притаманною їм легкістю і граціозністю підкорити азіатський і європейський ринки, що славляться найдосвідченішими і найвимогливішими клієнтками.

Варто відзначити, ADAMARIS є успішним прикладом світового рітейлу, завдяки ексклюзивності та оригінальності ідей.

Різноманітність фасонів весільних суконь перевершує очікування навіть найвибагливіших і досвідчених шанувальниць будинку ADAMARIS, серед яких відомі публічні особи, успішні бізнес-леді і світські персони.

Слідуючи канонам високої моди, ADAMARIS пропонує не тільки образи з готових колекцій, а й створення нарядів на весілля за індивідуальними мірками, а статус міжнародного бренду дозволяє виробляти доставку в будь-яку точку світу.