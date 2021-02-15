Чоловік Сумської на "Голосі" вразив "блакитноокого хлопця" Винника

Чоловік актриси Ольги Сумської, теж актор Віталій Борисюк вирішив явити світу свій вокальний талант. На цей крок його наштовхнула дружина.

57-річний Борисюк прийшов на сліпі прослуховування "Голосу країни" та врешті зміг розвернути крісло Олега Винника.

"Голос – це авантюра. Моя дружина Ольга Сумська підбила мене на цю нову подорож. Вона моя основна натхненниця взагалі і у музичній творчості. Я дякую Богові, що в моєму житті з’явилась найкрасивіша жінка. Вона для мене номер один", - заявив Борисюк.

Борисюк уже давно співає і на великій сцені також, але широка публіка дізналася про це лише на "Голосі"

Віталій виконав італійську пісню Джоша Гробана "Per Te". І вже на останніх секундах до нього повернувся Олег Винник, який був дуже здивований, побачивши саме Віталія на сцені.

"Скажу відверто, твоя дружина Оля першою в Україні заявила про мене, що цей білявий блакитноокий хлопець ще зробить свою заявку. Це було на пляжі! Караоке на пляжі було. Оля завжди дивиться в воду. Знала все наперед, що колись я буду в "Голосі" і ти будеш тут. Я такий щасливий. Моє серце не витримало", - зізнався Винник.

Сумська колись розгледіла зірку у Виннику, а тепер ось і чоловіка свого надихнула на спробу

Віталій у свою чергою зазначив, що хотів потрапити саме до Олега в команду.

"Я відчував, що ти все ж таки повернешся. Ми будемо опановувати різні жанри. І я десь колись у інтерв’ю пожартував, що ми з Винником заспіваємо дуетом Black and White – світленький і чорненький", - пожартував Борисюк.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Фото з Instagram