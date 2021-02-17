Зірки "Гри престолів" Харінгтон і Леслі стали батьками вперше

Середа, 17 лютого 2021, 09:43

Британські актори Кіт Харінгтон і Роуз Леслі, відомі за серіалом "Гра престолів", стали батьками вперше. 

Їх бачили з дитям 16-го лютого у Лондоні, пише EOnline

Представник Кіта також підтвердив новину про народження хлопчика і повідомив, що новоспечені батьки "дуже дуже щасливі".

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Публикация от Kit Harington & Rose Leslie (@kitharington_roseleslie)

Але ім'я малюка Харінгтон і Леслі поки не розголошували. 

Нагадаємо, Кіт і Роуз побралися у червні 2018-го у Шотландії. 

Фото з Instagram


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