Зірки "Гри престолів" Харінгтон і Леслі стали батьками вперше

Британські актори Кіт Харінгтон і Роуз Леслі, відомі за серіалом "Гра престолів", стали батьками вперше.

Їх бачили з дитям 16-го лютого у Лондоні, пише EOnline.

Представник Кіта також підтвердив новину про народження хлопчика і повідомив, що новоспечені батьки "дуже дуже щасливі".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kit Harington & Rose Leslie (@kitharington_roseleslie)

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Але ім'я малюка Харінгтон і Леслі поки не розголошували.

Нагадаємо, Кіт і Роуз побралися у червні 2018-го у Шотландії.

Фото з Instagram